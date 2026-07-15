В Якутии долги за коммуналку достигли 1,8 млрд рублей Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии разбираются с колоссальной задолженностью за коммунальные услуги - 1,8 миллиарда рублей. Эти долги напрямую влияют на работу ГУП «ЖКХ РС(Я)»: от них зависят зарплаты сотрудников, подготовка к зиме, навигационный период и расчеты с поставщиками. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Однако есть и позитивная динамика: только за первую половину июля муниципалитеты погасили 150 миллионов рублей.

Особое внимание уделяют бюджетным учреждениям – школам, больницам. Достигнута договоренность, что районы направят еще 90 миллионов рублей на погашение долгов. Уже есть районы-отличники – северные улусы, которые своевременно рассчитываются с коммунальным предприятием. Но есть и проблемные территории, где задолженность исчисляется сотнями миллионов: Верхоянский, Верхневилюйский и Нюрбинский районы.

Теперь главам районов предстоит представить четкие планы оптимизации расходов, чтобы до конца года закрыть вопрос с оплатой за коммуналку.

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