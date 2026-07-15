Якутия обогнала среднероссийские показатели по продолжительности жизни

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/sakha.gov.ru.

На рабочей встрече с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым Президент России Владимир Путин затронул демографическую ситуацию, высоко оценив прогресс региона как по системной поддержке семей с детьми, так и по росту ожидаемой продолжительности жизни. Айсен Николаев доложил, что сегодня этот показатель в республике перешагнул отметку в 75 лет. Якутия удерживает по данному параметру первенство на Дальнем Востоке уже второй год подряд, впервые перешагнув общероссийский уровень. Глава региона обратил внимание, что ещё шесть лет назад ожидаемая продолжительность жизни в Якутии была ниже 70 лет, что делает нынешний рывок особенно значимым.

Республика уверенно входит в десятку субъектов страны с естественным приростом населения, а количество многодетных семей за прошлый год выросло почти на 10 процентов — плюс три тысячи, достигнув 37 тысяч. Айсен Николаев назвал такие семьи гордостью не только Якутии, но и всей России, подчеркнув, что многодетность является нашей традицией, и сам он вырос в большой семье, поэтому убеждён: чем больше детей, тем лучше.

Отдельное внимание на встрече уделили корпоративному сектору. Глава республики отметил, что всё больше работодателей вводят собственные меры поддержки семей, в частности единовременные выплаты при рождении детей. Ключевым шагом стало подписание трёхстороннего соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами, которое закрепило корпоративный демографический стандарт, программы укрепления здоровья сотрудников и дополнительные семейные льготы. Айсен Николаев выразил уверенность, что комплекс этих мер позволит поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионе на новый уровень.