В Ленске экскаваторщика насмерть ударило током во время погрузки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Ленске Якутии произошел смертельный инцидент на рабочем месте. Следственный отдел по Ленскому району завел уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Поводом стала гибель 39-летнего мужчины, который 7 июля при погрузке экскаватора на автомобильный трал получил удар электрическим током. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Место происшествия – улица Короленко. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался от полученной электротравмы.

Сейчас следователи устанавливают, при каких именно обстоятельствах произошло замыкание или касание токоведущих частей. В рамках уголовного дела будут проведены экспертные исследования, проверят техническое состояние экскаватора, а также условия безопасности на месте погрузки.

Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы.

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