Медицинские организации Якутии полностью обеспечены топливом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии медицинские организации республики обеспечены горюче-смазочными материалами в объемах, достаточных для бесперебойной работы и оказания помощи населению. Об этом официально заявили в министерстве здравоохранения региона. Поставки ГСМ для лечебных учреждений идут по плану, согласно заключенным контрактам, и перебоев не ожидается. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Минздраве подчеркнули, что имеющиеся запасы и поступающие объемы полностью закрывают потребности больниц, поликлиник и станций скорой помощи. Для оперативного реагирования на любые изменения при ведомстве создан отраслевой оперативный штаб. Специалисты в круглосуточном режиме мониторят запасы топлива и исполнение графиков поставок, что позволяет при необходимости корректировать маршруты и объемы доставки.

Приоритетное обеспечение топливом объектов здравоохранения остается одной из ключевых задач в условиях временных ограничений на розничную продажу нефтепродуктов, действующих в регионе.

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