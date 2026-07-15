Якутский фильм «Мои таежные каникулы» вошел в топ-8 прибыльных картин Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Кинематограф Якутии продолжает удивлять страну. По итогам первого полугодия 2026 года в список коммерчески успешных российских фильмов вошла картина «Мои таежные каникулы» (6+) – она заняла место в восьмерке релизов, которые смогли окупиться в кинотеатральном прокате. Всего за этот период на экраны вышло 130 отечественных лент. Среди них сразу несколько якутских проектов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В топ-8 прибыльных фильмов вошли также «Чебурашка 2» (6+), «Простоквашино» (6+), «Сказка о царе Салтане» (6+), «Домовенок Кузя 2» (6+), «Твое сердце будет разбито» (16+), «Праздник сенокоса» (6+) и «Моменты нашей жизни» (6+).

«Мои таежные каникулы» рассказывают о приключениях современных подростков в дикой тайге, где они сталкиваются с испытаниями, дружбой и открывают для себя настоящие ценности.

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