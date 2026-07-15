В Якутии при опрокидывании автомобиля пострадали водитель и ребенок Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе Якутии произошла серьезная авария, в которой пострадали взрослый и ребенок. 14 июля на 64-м километре автомобильной дороги «Умнас» водитель автомобиля не справился с управлением – машину занесло, она опрокинулась на бок и съехала на обочину. В результате ДТП телесные повреждения получили сам водитель и несовершеннолетний пассажир, находившийся в салоне. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

ОГАИ по Хангаласскому району уже начало проверку по факту происшествия. Инспекторы призывают всех автомобилистов быть предельно внимательными на трассах: перед каждой поездкой проверять, пристегнуты ли все пассажиры, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта.

Пострадавших доставили в больницу, их состояние уточняется.

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