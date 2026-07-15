В Ленском районе Якутии из-за подъема воды в реке возможны подтопления сел Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе Якутии складывается напряженная ситуация из-за обильных осадков. По данным Якутского УГМС, на реке Лена стремительно повышается уровень воды – это грозит подтоплением сельскохозяйственных угодий и пониженных участков в населенных пунктах Витим и Пеледуй. Спасатели предупреждают, что в ближайшие сутки рост уровня продолжится, поэтому жителям прибрежных территорий стоит быть наготове. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

МЧС России напоминает правила безопасности в период паводка. В первую очередь необходимо поднять ценные вещи на чердаки, а документы, деньги и лекарства упаковать в герметичные пакеты. Животных следует отогнать на возвышенные места, а корма – укрыть от воды. Также стоит приготовить теплую одежду, обувь и запас продуктов минимум на 2-3 дня. Если власти объявят эвакуацию, нельзя паниковать – нужно взять только самое необходимое и оперативно следовать в пункт временного размещения.

Спасатели держат ситуацию на контроле. Жителям Ленского района рекомендуют внимательно следить за сообщениями от местных властей и оперативных служб, а при первых признаках подтопления звонить по номеру 112.

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