Коневоды из Якутии прошли парадом в Монголии на празднике Наадам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Монголии прошло грандиозное зрелище. 13 июля в рамках главного национального праздника Наадам и Всемирного дня лошади состоялся масштабный конный парад. В нем приняли участие около 12 тысяч всадников. Парад возглавил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Массовый выезд всадников стал символом глубокой исторической связи монгольского народа с коневодством и кочевыми традициями, которые и сегодня остаются основой национальной культуры. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Среди гостей парада были и представители Якутии. Делегацию организовал Национальный центр «Симэх» под руководством директора Яны Игнатьевой. В шествии принял участие известный якутский конный экстремал Дугуйдан Винокуров вместе со своими родителями – потомственными коневодами Семеном и Ириной Винокуровыми.

Поездка якутской делегации стала возможной благодаря поддержке предприятий республики.

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