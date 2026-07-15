В Якутии переносят рейсы в Москву, Сочи и Владивосток Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» объявила о масштабных изменениях в расписании сразу по целому ряду направлений. Некоторые рейсы задерживаются на несколько часов, а отдельные – на трое-четверо суток. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Самый длительный перенос коснулся рейса ЯК476 Москва – Якутск: самолет должен был вылететь еще 12 июля в 20:30, а теперь отправится только 16 июля в 11:00. Задержка составила почти четверо суток.

Серьезные изменения затронули и другие маршруты. Рейс ЯК487 Якутск – Санкт-Петербург, запланированный на 14 июля в 13:20, перенесен на 16 июля на 04:00. Еще один рейс ЯК453 Якутск – Омск – Сочи, который должен был вылететь 15 июля в 09:40, отправится только 17 июля в 00:30. Рейс ЯК479 Якутск – Москва – Минеральные Воды перенесен с 14 июля на 16 июля. Авиакомпания также корректирует расписание рейсов во Владивосток, Новосибирск, Благовещенск, Екатеринбург, Среднеколымск и Черский.

В официальном сообщении перевозчика причины переноса рейсов в Якутии не озвучиваются. Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте авиакомпании и уточнять новое время вылета в аэропортах.

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