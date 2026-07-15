Два человека погибли в результате стрельбы в Нижнеколымском районе Якутии Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 8 преступлений – все расследования и проверки находятся на контроле прокуратуры. Самая серьезная криминальная сводка пришла из Нижнеколымского района, где в доме нашли тело мужчины 1958 года рождения с огнестрельным дробовым ранением. Еще один мужчина, 1982 года рождения, был госпитализирован с аналогичным ранением, но скончался в больнице. Подозреваемый уже установлен, по факту убийства завели уголовное дело. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на прокуратуру региона.

Сразу два уголовных дела о мошенничестве завели в Якутске и Мегино-Кангаласском районе. В столице республики пенсионер 1944 года рождения стал жертвой телефонных аферистов, которые представились сотрудниками ФСБ. По классической схеме ему удалось выманить 12 миллионов 300 тысяч рублей. Также в Якутске поступило заявление о краже и выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, в столице региона мужчина 1977 года рождения упал с балкона четвертого этажа дома на улице Халтурина. С переломом позвоночника его в тяжелом состоянии госпитализировали. Смертельных ДТП за сутки не зарегистрировано, но полицейские задержали 8 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии.

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