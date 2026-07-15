Поиски пропавшего мужчины в Якутске приостановлены из-за лесного пожара Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасателям Службы спасения Якутии пришлось временно свернуть поисковую операцию на 37 километре Вилюйского тракта из-за возникшей термоточки, которая переросла в лесной пожар. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Мужчина 1984 года рождения пропал днем 11 июля после того, как ушел в лес с места купания вместе с другом и не вернулся. По предварительным данным, после купания на озере двое мужчин направились в лес, а оставшиеся на берегу товарищи прождали их около 4 часов и уехали в город. Наутро друг, уходивший с пропавшим, самостоятельно вышел на трассу и вернулся в Якутск попутным транспортом.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия, обследовали озеро и несколько охотничьих домиков, однако следов мужчины не обнаружили. После обеда поиски пришлось приостановить из-за угрозы лесного пожара, поскольку находиться в лесу стало небезопасно. Сейчас спасатели ожидают улучшения погоды и локализации огня, чтобы продолжить прочесывание местности. Судьба пропавшего пока остается неизвестной.

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