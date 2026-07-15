Ножи заказал друг: Суд поставил точку в запутанном деле о сбыте холодного оружия в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Якутии оставил без изменения решение первой инстанции, отказавшее мужчине в компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей за уголовное преследование по факту сбыта холодного оружия. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Инцидент произошел в феврале 2025 года, когда в ходе проверочной закупки у жителя Якутска изъяли четыре ножа, признанных экспертизой холодным оружием промышленного изготовления. Уголовное дело по покушению на незаконный сбыт было прекращено в ноябре 2025 года за отсутствием состава преступления.

В своем иске мужчина указал, что ножи приобрел на маркетплейсе его друг как туристические сувениры, а на сайте было указано, что они не являются холодным оружием. Истец утверждал, что из-за недостоверной информации он подвергся уголовному преследованию, испытывал страх и стыд, терял друга, страдал от стресса и обострения заболеваний, его супругу допрашивали, а в доме провели обыск.

Однако суд обеих инстанций установил, что заказ на маркетплейсе оформлял не истец, а его знакомый, и именно с этим лицом у маркетплейса возникли правоотношения. Сам мужчина лишь забрал посылку из пункта выдачи по просьбе друга. Доказательств того, что ответчик оказал услугу ненадлежащего качества или что его действия стали причиной страданий истца, представлено не было. Судебная коллегия отметила отсутствие прямой причинно-следственной связи между поведением маркетплейса и понесенными заявителем страданиями. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

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