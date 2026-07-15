В Якутии предложили запретить продажу вейпов на 5 лет Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Государственное Собрание Ил Тумэн внесен законопроект о полном запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на территории республики. Ограничения предлагается ввести с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Документ разработан в соответствии с федеральным законом, наделившим регионы полномочиями самостоятельно вводить такие запреты. Главная цель инициативы - защита здоровья граждан и предотвращение никотиновой зависимости, особенно среди детей и подростков. Вейпы привлекают молодежь вкусовыми добавками, вызывают быстрое привыкание и провоцируют рост заболеваний дыхательной системы.

Законопроект поддержали родительские, педагогические и медицинские сообщества региона. Ранее президент Владимир Путин высказался за предоставление регионам права самостоятельно регулировать продажу вейпов. Принятие закона не потребует бюджетных расходов и не создаст избыточной нагрузки на бизнес, так как вводится с заблаговременным уведомлением. Ожидается, что мера существенно снизит доступность никотиносодержащей продукции для несовершеннолетних и уменьшит заболеваемость среди молодежи.

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