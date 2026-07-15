2760 человек пострадали от клещей в Забайкалье Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Забайкалье от укусов клещей пострадали 2760 жителей, из которых около 800 дети, что на 20% больше прошлогодних показателей и на 17% выше средних значений. Аномально затяжная активность связана с холодной зимой, из-за которой клещи проснулись на 3 недели позже, сообщает РТК «Забайкалье».

В крае зарегистрировано 30 случаев клещевого энцефалита и 23 случая боррелиоза, причем боррелиоза в этом году фиксируют меньше, хотя обычно его вдвое больше. Около 30% клещей являются переносчиками инфекций. Врачи напоминают, что болезнь Лайма опасна поражением мозга, а проявляется сыпью и лихорадкой. Прививки от энцефалита уже сделали более 70 тысяч жителей.

Также выросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией вдвое, более 80% заболевших - дети до 6 лет. Специалисты призывают осматривать себя и детей после прогулок, использовать репелленты, мыть руки и продукты, а также не водить ребенка в сад при недомогании.