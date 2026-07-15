В четырех районах Якутии ожидается чрезвычайно высокий класс пожарной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу Якутского УГМС, 15 июля максимальный уровень пожарной угрозы установится в Усть-Майском и Кобяйском районах, а 16 и 17 июля - в Томпонском районе. На текущий момент 5 класс опасности уже сохраняется в Намском, Горном, Таттинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Амгинском и Нюрбинском районах, а высокий 4 класс фиксируется в Усть-Майском, Жиганском, Кобяйском и Томпонском районах. На остальной территории республики пожарная опасность не превышает 3 класса. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Учитывая текущие погодные условия, жаркую и сухую погоду с дефицитом осадков и порывистым ветром, существует реальная угроза возникновения и быстрого распространения лесных пожаров в перечисленных районах. В связи с этим с 10 июля на всей территории Якутии введен особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов, а также действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия) призывает граждан строго соблюдать правила безопасности: не разводить костры, не сжигать сухую траву и мусор, не использовать открытый огонь, не бросать окурки и спички, не оставлять в лесу стеклянные бутылки и прочий мусор. Нарушители правил пожарной безопасности будут привлечены к административной или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий.

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