Суд обязал власти обеспечить инфраструктурой дальневосточные гектары в Якутии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вступило в силу решение суда, признавшее незаконным бездействие властей по обустройству земельных участков, выданных по программе Дальневосточный гектар в Хаптагайском и Нерюктяйинском наслегах. Из 237 предоставленных участков ни один не обеспечен инфраструктурой, нарушения, выявленные в 2023 году, не устранены. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Ответчики ссылались на отсутствие документации и финансирования, но суд отметил, что участки компактны и выданы под жилищное строительство, а отсутствие регламентов не освобождает от обязанностей. Властям предписано обустроить территорию в течение 4 лет.

Ответчики подали апелляцию, но Верховный суд республики оставил решение без изменений, подтвердив, что государство обязано создавать инфраструктуру для участников программы. Апелляционные жалобы отклонены.

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