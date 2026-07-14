В Кузбассе пятерым членам ОПГ предъявили обвинения в серии преступлений Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кемеровской области направила в суд уголовное дело в отношении пятерых жителей Таштагола, которым инкриминируется серия дерзких преступлений, совершенных летом 2025 года. Следствие установило, что с июня по июль трое обвиняемых систематически требовали от местного жителя возврата долга, сопровождая свои действия угрозами и нанесением телесных повреждений, пишет VSE42.Ru.

Кульминацией противоправной деятельности стала ночь 27 июля, когда четверо злоумышленников ворвались в кафе, где напали на четверых мужчин, используя в качестве оружия пистолет и металлический стул. В тот же день двое фигурантов дважды открыли стрельбу по людям, находившимся у частного дома, производя выстрелы из окна автомобиля. Все пострадавшие выжили исключительно благодаря своевременной медицинской помощи. Пресечь деятельность группировки удалось сотрудникам регионального управления ФСБ. Обвиняемые свою вину отрицают. Материалы дела переданы в Таштагольский городской суд для рассмотрения по существу.