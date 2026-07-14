Аэропорт Якутска разъяснил причины полетов Ил-96 на малой высоте. Фото: аэропорт Якутска

Жители Якутска выразили беспокойство из-за того, что пассажирские лайнеры Ил-96 летают на небольшой высоте. Представители аэропорта 14 июля пояснили, что это часть запланированных тестов новых моделей воздушных судов. Подробнее в материале «КП» - Якутия».

Пилоты испытывают опытные экземпляры самолетов Ил-96-300 и Ил-96-400М. С начала июля эти машины находятся на Дальнем Востоке, где проходит программа комплексных летных испытаний. Специалисты проверяют, как работает установленное на борту оборудование, и оценивают эффективность обновленных систем. Эти мероприятия необходимы для сертификации компонентов и подготовки лайнеров к выпуску серийных партий.

В Якутии такие проверки проводятся на постоянной основе. Регион выбирают для тестов из-за экстремальных погодных условий - суровой зимы и жаркого лета, что позволяет проверить технику в самых разных режимах.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Якутск», опытные образцы российских пассажирских лайнеров Ил-96-300 и Ил-96-400М начали плановые тестовые полеты в небе над городом. В ответ на многочисленные запросы от журналистов и местных жителей там отметили, что полеты этих воздушных судов, которые наблюдаются в небе, являются частью плановой программы. Самолеты прибыли на Дальний Восток для прохождения комплексных испытаний перед запуском серийного производства. Во время интенсивных проверок инженеры и пилоты тестируют эффективность модернизированных систем и оценивают работу нового бортового оборудования. Эти испытания необходимы для сертификации всех обновленных компонентов, подчеркнули в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт Якутска традиционно служит одной из ключевых площадок для таких тестов благодаря уникальным климатическим условиям и развитой инфраструктуре.

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