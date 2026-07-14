В Верхоянском районе подтопило 10 дворов. Фото: Официальный канал Службы спасения Республики Саха (Якутия)

В селе Суордах Верхоянского района продолжается дождевой паводок. По данным на 12:30 13 июля, уровень воды в реке Яна составляет 800 см, что на 20 см превышает критическую отметку. За последние полтора часа вода снизилась на 4 см. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В результате паводка подтоплены 10 дворовых территорий. Жилые дома пока не пострадали, однако под угрозой подтопления остаются еще 10 домов, в которых проживают 26 человек.

Для ликвидации последствий паводка накануне из поселка Батагай вылетел вертолет авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями Верхоянского поисково-спасательного отряда, гуманитарной помощью и моторной лодкой. Спасатели эвакуировали 14 местных жителей, в том числе пятерых детей.

Ситуация находится на контроле Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии и Службы спасения республики.

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