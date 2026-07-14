На реке Дурай нашли тело рыбака, пропавшего 11 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

11 июля поступила информация о пропаже жителя Нерюнгри. Это произошло в 6-8 километрах от федеральной дороги «Лена». 40-летний мужчина находился за рулем автомобиля «Нива», после чего перестал выходить на связь. Заявление в полицию подал второй участник поездки - рыбак, который связался с правоохранительными органами по телефону. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К месту поисков выехала группа численностью 10 человек на трех единицах техники: УАЗ Нерюнгринского поисково-спасательного отряда и два автомобиля «Нива» волонтеров. В состав группы вошли три спасателя Нерюнгринского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии и семь волонтеров. Поиски велись на реке Дурай и прилегающей территории.

13 июля тело рыбака было найдено в воде в 400 метрах ниже по течению от предполагаемого места исчезновения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru