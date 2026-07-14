Лесные пожары тушат в девяти районах Якутии 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 08:00 14 июля в активной фазе тушения остаются девять районов. Самые крупные очаги зафиксированы в Усть-Майском районе - там горит 500, 363, 59 и 42 гектара, общая группировка сил превышает 80 парашютистов-десантников и 25 лесных пожарных. В Амгинском районе тушат 412 и 202 гектара, задействованы 39 десантников и 38 сотрудников лесопожарной службы. В Кобяйском районе на 127 гектарах работают 33 десантника, 14 лесных пожарных и 3 единицы спецтехники. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Жиганском районе продолжается тушение 18 гектаров силами 50 парашютистов-десантников, в Таттинском районе на 5 гектарах работают 14 десантников. Локализованы пожары в двух районах. В Таттинском районе удалось остановить очаги на 25, 20 и 4 871 гектарах - там сосредоточены 68 десантников, 83 лесных пожарных и 6 единиц техники. В Хангаласском районе локализован пожар на 58 гектарах, работают 24 парашютиста-десантника.

На удаленных и труднодоступных территориях работы ведутся в трех районах. В Томпонском районе тушат 1, 7 и 12 137 гектаров с привлечением 50 десантников и 7 лесных пожарных. В Среднеколымском районе на 5 108 гектарах задействованы 36 десантников и 2 лесных пожарных. В Мирнинском районе на 2 гектарах работают 6 парашютистов-десантников. Всего на тушении задействовано 394 специалиста ПДПС Авиалесоохраны, 159 сотрудников Якутлесресурса и 9 единиц спецтехники. Работа продолжается.

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