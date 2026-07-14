Генеральная уборка в Арктике: со дна порта Тикси поднимают затонувший «Океанолог»

Затонувшее судно «Океанолог» распиливают и готовят к вывозу в Тикси. Фото: минэкологии Якутии

В акватории морского порта поселка Тикси Булунского района продолжаются работы по подъему и утилизации затонувшего научно-исследовательского судна «Океанолог». На сегодняшний день подрядная организация выполнила около 30% от общего объема работ. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие». Госконтракт на выполнение комплекса работ заключен с красноярской компанией ООО «АМК-СЕВЕР». Специалисты предприятия осуществляют подъем судна, распиловку корпуса и подготовку фрагментов к транспортировке.

Окончательный вывоз металлолома для последующей утилизации будет осуществлен до 1 сентября 2026 года. Для контроля за состоянием окружающей среды Булунская инспекция государственного эконадзора осуществляет регулярный отбор проб воды.

Утилизация «Океанолога» является первым этапом программы очистки акватории порта Тикси. До 2030 года в планах - поднять и вывезти еще 12 затонувших судов, что позволит улучшить экологическую обстановку в Арктической зоне России.

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