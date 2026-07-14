В Ил Тумэн внесен законопроект об ограничении продажи топлива подросткам Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Республики Саха внесла в Государственное Собрание (Ил Тумэн) проект закона «Об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов на территории РС(Я)». Инициатива направлена на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В сопроводительном документе ведомство указало, что с наступлением тепла несовершеннолетние, не имея прав на управление, выезжают на мопедах, мотоциклах и питбайках на дороги населенных пунктов и за их пределы, подвергая опасности свою жизнь и здоровье и создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

По информации МВД по РС(Я), в 2025 году на автодорогах республики с участием несовершеннолетних зарегистрировано 23 ДТП, при которых погибли трое несовершеннолетних и 24 получили травмы. За управление мототехникой без прав в 2025 году открыто 266 дел об административных правонарушениях. Для сравнения - в 2024 году зафиксировано 20 ДТП.

Поскольку эксплуатация мототранспорта невозможна без топлива, принятие данного законопроекта позволит сократить случаи травмирования и смерти детей и иных участников дорожного движения в результате ДТП. Теперь решение остается за депутатами Ил Тумэна.

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