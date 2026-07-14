В Якутске возведут пристройку к самой перегруженной гимназии города Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии планируют решить проблему переполненности гимназии «Центр глобального образования», расположенной в 203 микрорайоне. Для этого будет построен дополнительный корпус. Градоначальник Евгений Григорьев на оперативном совещании 13 июля сообщил о предстоящей встрече с жителями района, на которой обсудят детали проекта. Родителей учеников пригласят к диалогу уже на следующей неделе.

Сейчас это учебное заведение считается одним из самых загруженных в городе. Возведение объекта профинансируют за счет инфраструктурного сбора, а работы стартуют в 2026 году. Мэрия уже объявила соответствующий аукцион. Заявки от участников принимаются до 24 июля.

Инфраструктурный сбор ввели в конце прошлого года. Его суть заключается в том, что застройщики обязаны перечислять по 3 тысячи рублей за каждую точечную застройку в районах, где отсутствуют необходимые социальные объекты - поликлиники, детские сады и школы. Собранные средства направляются исключительно на развитие инфраструктуры. При этом комплексная застройка, когда компания возводит не только жилье, но и социальные учреждения, под это правило не подпадает.

Как уточнил глава Якутска, необходимость в пристройке возникла из-за того, что гимназия стала самой переполненной в городе. Финансирование будет распределено поэтапно: на 2026 год в бюджете заложено 215 миллионов рублей, на 2027 год - 332 миллиона, а на 2028 год - 117 миллионов. Завершить строительство планируется к 1 августа 2028 года.

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