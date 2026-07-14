Ребенок пострадал в ДТП между селами Партизан и Кысыл-Сыр.Ребенок пострадал в ДТП между селами Партизан и Кысыл-Сыр. Фото: Администрация МР «Намский улус»

12 июля в 17:25 на территории Партизанского наслега произошло ТДП. Авария случилась на 65-м километре региональной дороги «Нам», между селами Партизан и Кысыл-Сыр. Об обстоятельствах столкновения сообщил начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Намскому району капитан полиции Айаал Дьяконов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, женщина-водитель, управляя автомобилем «Тойота Гайа», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении транспортному средству «Тойота Хайс», двигавшемуся по главной дороге. В результате этого маневра произошло столкновение. Обе машины получили механические повреждения.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель автомобиля «Тойота Гайа» и ее несовершеннолетний пассажир - ребенок 2017 года рождения. Оба пострадавших являются жителями села Партизан. Они были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.

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