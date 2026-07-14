На Алдане спустя четверо суток после трагедии подняли тело последнего пропавшего Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

13 июля на реке Алдан водолазы Службы спасения Якутии обнаружили тело четвертого мужчины из числа пропавших при крушении моторной лодки «Обь». Тело находилось в 40 километрах ниже по течению от места опрокидывания судна. Поисковая операция велась с применением гидролокатора бокового обзора. Таким образом, поиски всех пропавших завершены. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла 9 июля в 25 километрах выше села Угоян. Моторная лодка «Обь», на борту которой находились пять человек, перевернулась. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег и спастись. Тела двух погибших были обнаружены их родственниками в первые дни после происшествия.

Тело третьего мужчины водолазы нашли 12 июля, в 20 километрах от места утопления лодки. Вчерашняя находка поставила точку в поисковой операции. Спасатели завершили работу на реке Алдан.

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