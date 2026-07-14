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НовостиПроисшествия14 июля 2026 0:03

На Алдане спустя четверо суток после трагедии подняли тело последнего пропавшего

Его унесло течением на 40 километров от места крушения лодки
Евгений ПРУДКОВ
На Алдане спустя четверо суток после трагедии подняли тело последнего пропавшего

На Алдане спустя четверо суток после трагедии подняли тело последнего пропавшего

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

13 июля на реке Алдан водолазы Службы спасения Якутии обнаружили тело четвертого мужчины из числа пропавших при крушении моторной лодки «Обь». Тело находилось в 40 километрах ниже по течению от места опрокидывания судна. Поисковая операция велась с применением гидролокатора бокового обзора. Таким образом, поиски всех пропавших завершены. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла 9 июля в 25 километрах выше села Угоян. Моторная лодка «Обь», на борту которой находились пять человек, перевернулась. Одному мужчине удалось самостоятельно выбраться на берег и спастись. Тела двух погибших были обнаружены их родственниками в первые дни после происшествия.

Тело третьего мужчины водолазы нашли 12 июля, в 20 километрах от места утопления лодки. Вчерашняя находка поставила точку в поисковой операции. Спасатели завершили работу на реке Алдан.

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