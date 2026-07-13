Сильные дожди и грозы ожидаются в четырех районах Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предупредили о сильных дождях и грозах, которые ожидаются в Якутии в ближайшие сутки, 14 июля. . Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По прогнозу, сильные осадки пройдут в Ленском, Олекминском, Алданском и Нерюнгринском районах. На юго-западе, юге, в центральных и северо-восточных районах республики также ожидаются небольшие и умеренные дожди.

Ветер будет умеренным, местами с порывами до 9–14 м/с, при грозах и на арктическом побережье — до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, на юго-западе, северо-западе и Колыме — +7…+12 градусов, местами на побережье Колымо-Индигирских районов — 0…+5 градусов. Днем в центральных районах воздух прогреется до +24…+29 градусов, на юго-востоке — до +32 градусов, на западе и северо-востоке — до +20…+25 градусов, на юго-западе и Колыме — +12…+17 градусов.

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