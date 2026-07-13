На Индигирке ожидают усиление паводка из-за сильных дождей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии ожидается усиление дождевого паводка на реке Индигирка и ее притоках. Из-за сильных осадков в ближайшие сутки-двое прогнозируется дальнейший подъем уровня воды в Оймяконском и Момском районах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным гидрологического мониторинга, в Оймяконском районе у поселка Оймякон уровень воды может достичь 420–450 см, что вплотную приближается к отметке выхода воды на пойму.

В Момском районе у гидропоста Хонуу за последние сутки уровень воды поднялся на 1,3 метра и достиг 513 см. По прогнозам, он продолжит расти до 530–550 см. Отметка 550 см соответствует уровню неблагоприятного гидрологического явления.

Служба спасения Якутии рекомендует туристам отказаться от сплавов и других водных маршрутов, не останавливаться на ночлег у рек, избегать проезда через броды, заранее продумать пути эвакуации, иметь при себе средства связи и зарегистрировать туристические группы в ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

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