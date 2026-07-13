В Якутске на ночь отключат холодную и горячую воду в нескольких кварталах Фото: Дарья МИТРОФАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Якутска предупредили о временном отключении холодного и горячего водоснабжения. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По информации АО «Теплоэнергия», подача воды будет приостановлена с 22:00 27 июля до 06:00 28 июля от котельных «3 квартал» и «2 квартал». Ограничения связаны с проведением промывки и дезинфекции трубопровода.

Под отключение попадут жилые дома на улицах Пионерская, Семена Данилова, Космонавтов и Якутская.

Горожанам рекомендуют заранее сделать необходимый запас воды на период проведения работ.

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