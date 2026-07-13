В Якутске иномарка сбила ребенка во дворе жилого дома Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По предварительным данным, 11 июля около 16:15 во дворе дома №20/1 на улице Билибина 26-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson совершил наезд на девочку, переходившую проезд слева направо по ходу движения машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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