За выходные в ДТП в Якутии пострадали 16 человек, шестеро из них — дети Фото: Ольга ЮШКОВА.

За выходные, с 10 по 12 июля, на дорогах Якутии зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы получили 16 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Госавтоинспекции, за нарушения Правил дорожного движения составлено 712 административных материалов.

Сотрудники полиции выявили 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, еще один автомобилист задержан за повторную езду в нетрезвом виде. Кроме того, к ответственности привлечены 27 водителей, не имеющих права управления транспортными средствами.

За нарушение правил перевозки детей наказаны 20 водителей, восемь автомобилистов не предоставили преимущество пешеходам на переходах. Также выявлено 17 нарушений со стороны пешеходов.

Кроме того, инспекторы составили 71 материал в отношении водителей, эксплуатировавших автомобили с чрезмерной тонировкой стекол.

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