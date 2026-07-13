Электросамокат с двумя детьми столкнулся с автомобилем в Якутске. Фото: ГАИ Якутска

10 июля в 15 часов 30 минут возле дома № 4 по улице Чиряева в Якутске произошло ДТП. 23-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Нива», при выезде не предоставил преимущество в движении электросамокату. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За рулем самоката находился несовершеннолетний, также вместе с ним ехал еще один подросток. В результате столкновения водитель получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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