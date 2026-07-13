Ученые выявили угрожаемые участки обитания северных оленей в Якутии

Ученые нашли угрожаемые участки обитания северных оленей в Якутии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дирекция биоресурсов и ООПТ Якутии закончила весенний мониторинг диких северных оленей в рамках проекта «Неизведанные пути диких северных оленей лено-оленекской популяции». Исследования охватили Аллаиховский, Абыйский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. Специалисты выявили участки зимних пастбищ, подверженные антропогенному воздействию. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Исследования проходили в ресурсном резервате «Бэкэ», в 300 километрах от поселка Оленек. Весной 2026 года ученые установили спутниковые ошейники на четырех оленях во время их миграции к летним пастбищам на реке Оленек. Похожие работы проводились осенью 2025 года и зимой 2026-го. Благодаря ошейникам команда получает данные о передвижении животных в режиме реального времени.

По итогам трех экспедиций выявили участки зимних пастбищ с наибольшим антропогенным воздействием. Специалисты также зафиксировали трудности для миграции, вызванные глыбами льда вдоль реки Оленек. Однако основной этап перемещения оленей завершился без задержек.

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