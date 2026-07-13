Подрядчик не успел с ремонтом кровли, и дожди затопили 36-квартирный дом в Нюрбе Фото: Прокуратура Якутии.

Прокуратура Нюрбинского района провела проверку после обращений жителей дома по улице Кузакова в социальных сетях. Установлено, что в июне 2025 года в 36-квартирном доме произошел пожар, в результате которого была повреждена кровля. Для ее ремонта был заключен контракт на сумму 23,7 миллиона рублей. Однако подрядчик не завершил работы в установленный срок, что привело к частичному затоплению дома из-за обильных осадков. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

После вмешательства прокурора Нюрбинского района ремонт крыши был завершен. Сейчас идет процедура приемки выполненных работ. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском в интересах женщины-инвалида, проживающей в указанном доме.

С подрядчика требуют взыскать компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 133 тысяч рублей. Иск находится на рассмотрении суда.

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