Стройфирма в Якутске выплатила 500 тысяч рублей за подкуп директора лаборатории Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Якутска добилась взыскания штрафа в размере 500 тысяч рублей с ООО «Север-Строй». Компания привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Установлено, что руководитель «Север-Строй» передал коммерческий подкуп директору другой организации. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Деньги были переданы за выдачу ложных положительных результатов лабораторных испытаний образцов материалов и изделий. Эти материалы впоследствии использовались при строительстве объектов. Тем самым заказчик получил недостоверные сведения о качестве и безопасности применяемой продукции.

Ранее руководители обеих организаций были осуждены за подкуп. Теперь финансовая ответственность легла и на саму компанию. Штраф выплачен в полном объеме.

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