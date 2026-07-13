Кража, ДТП с ребенком и контрабандная икра: что произошло в Якутии к утру 13 июля

Полицейские нашли 11 килограммов осетровой икры при осмотре лодки в Якутии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В республике зарегистрированы два преступления, расследование уголовных дел и проведение процессуальных проверок находятся на контроле прокуратуры. В Якутске было сообщение о краже 11 тысяч рублей. Также сотрудниками полиции при осмотре лодки с прицепом обнаружено и изъято 11 килограммов икры осетровых рыб. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Также в республике произошли два ДТП в Ленском и Намском районах. На 65-м километре республиканской дороги «Нам» женщина-водитель автомобиля «Тойота Гайа», не уступив дорогу, совершила столкновение с автомобилем «Тойота Хайс». В результате аварии водитель «Тойоты Гайа» и девятилетний пассажир госпитализированы.

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов задержаны 24 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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