Огнем охвачены тысячи гектаров: в Якутии тушат пожары более чем в десяти районах

Лесные пожары в Якутии распространились на 24 тысячи гектаров Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На утро 13 июля в Якутии продолжаются работы по тушению лесных пожаров. Очаги зафиксированы более чем в 10 районах республики, часть из них уже локализована, один пожар полностью ликвидирован. Всего к борьбе с огнем привлечены 420 специалистов парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны, 201 сотрудник Якутлесресурса и 23 единицы спецтехники. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В активной фазе тушения остаются восемь районов. Самые крупные очаги действуют в Томпонском районе - там горит 1 076 гектаров, работают 26 парашютистов-десантников и 7 лесных пожарных. В Усть-Майском районе зафиксированы четыре возгорания на 324, 229, 59 и 4 гектарах, общая группировка сил превышает 60 человек. В Амгинском районе тушат 184 и 60 гектаров силами 28 десантников и 29 сотрудников лесопожарной службы, в Жиганском на 18 гектарах задействованы 50 парашютистов-десантников.

Локализованы пожары в семи районах. Наиболее крупный очаг удалось остановить в Таттинском районе на площади 4 871 гектар - там сосредоточены 55 десантников, 57 лесных пожарных и 6 единиц техники. В Алданском районе локализован пожар на 195 гектарах, в Амгинском - два очага на 23 и 1 гектаре, в Олекминском - 7 гектаров. Полностью ликвидировано возгорание на 0,7 гектара в городском округе Якутск, где работали 12 сотрудников лесопожарной службы и 4 единицы спецтехники.

На труднодоступных и удаленных территориях продолжаются работы в Томпонском и Среднеколымском районах. В Томпонском горит 12 137 гектаров, в Среднеколымском - 5 108 гектаров.

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