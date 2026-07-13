Авиакомпания «Якутия» предупредила пассажиров о задержках рейсов Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» предупредила об изменениях в расписании нескольких рейсов. Причиной стало внеплановое техническое обслуживание воздушного судна. Корректировки затронули направления между Якутском, Москвой, Екатеринбургом, Санкт-Петербургом и Сочи, а время вылета по некоторым маршрутам сдвинуто более чем на сутки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Самые длительные задержки коснулись рейса ЯК476 Москва - Якутск, который вместо 20:30 12 июля отправится лишь в 08:15 14 июля. Также серьезно сдвинут вылет ЯК474 из Москвы в Якутск: запланированный на 19:20 13 июля, он перенесен на 03:10 15 июля. Рейс ЯК473 Якутск - Москва вместо 07:40 13 июля вылетит в 16:30 14 июля, а его продолжение до Сочи отправится в 18:00 того же дня вместо 09:50.

Изменения затронули и уральское направление с перелетом в Петербург. Борт ЯК467 из Якутска в Екатеринбург вылетит 13 июля в 19:30, далее в Санкт-Петербург - в 21:55. Обратный рейс ЯК468 отправится из Северной столицы в 00:01 14 июля, а из Екатеринбурга в Якутск - в 05:40 того же дня. Обратный вылет из Сочи по маршруту ЯК474 назначен на 22:35 14 июля с пересадкой в Москве. Авиакомпания просит пассажиров учитывать новое расписание при планировании поездок.

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