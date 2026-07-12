Авиакомпания «Якутия» массово переносит рейсы из-за техобслуживания самолетов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Якутия» предупредила пассажиров о масштабных изменениях в расписании сразу нескольких рейсов. Причина – необходимость проведения внепланового технического обслуживания воздушных судов. В перевозчике подчеркивают: безопасность полетов остается главным приоритетом, поэтому задержки неизбежны. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Больше всего корректировок коснулось южного направления. Рейс ЯК 473 Москва (Внуково) – Сочи, который должен был вылететь 11 июля в 09:40, отправится только 12 июля в 18:00 – задержка почти на сутки. Обратный рейс ЯК 474 Сочи – Москва также сдвинут с 14:40 11 июля на 22:45 12 июля. Не повезло и тем, кто планировал лететь из Москвы в Якутск: рейс ЯК 476 перенесен с 20:30 12 июля на 03:30 13 июля.

Корректировки затронули и дальневосточные маршруты. Рейс ЯК 9497 Якутск – Благовещенск вылетит не в 13:00 13 июля, а в 18:00 того же дня. Обратный рейс ЯК 9498 Благовещенск – Якутск перенесен с 16:15 на 21:20. Пассажирам, которые уже купили билеты на эти рейсы, рекомендуют внимательно следить за обновлениями на официальном сайте авиакомпании и в аэропортах вылета.

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