В Якутске стартовала вторая смена в крупнейшем детском лагере республики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии дали старт второму летнему сезону в самом большом детском лагере республики. 10 июля в ДЗСООЛ «Спутник» собрались около 300 мальчишек и девчонок, чтобы весело и с пользой провести время. Символическую линейку открыл глава города Якутска Евгений Григорьев, который приехал поприветствовать ребят и пожелать им незабываемых каникул. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Лагерь «Спутник» по праву считается флагманской площадкой детского отдыха в регионе. Его инфраструктура позволяет одновременно принимать сотни детей – в прошлом году здесь по поручению президента Владимира Путина построили четыре новых современных корпуса, что сделало лагерь еще более комфортным и вместительным. Сейчас для организации полноценной смены задействованы 74 сотрудника: воспитатели, вожатые, повара и медицинские работники.

Выступая перед ребятами, Евгений Григорьев подчеркнул, что каждый день в лагере должен приносить пользу и радость.

«Я хочу, чтобы вы узнали что-то новое и обогнали друг друга в добрых делах. Берегите младших и уважайте старших. Вы сделали правильный выбор места для своего летнего отдыха! Пусть ваши улыбки сияют весь сезон», – пожелал градоначальник.

Сама вторая смена получила символичное название «Сыдьаай» – в переводе с якутского «Сияй». Ребятам обещают насыщенную программу: современные танцы, зажигательные флешмобы, уютные вечерние посиделки у костра и множество творческих мастер-классов. Главная цель организаторов – создать такую атмосферу, чтобы дети не захотели уезжать домой.

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