В Якутии ушел из жизни известный борец с лесными пожарами Вячеслав Иванов Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Республика Саха (Якутия) понесла невосполнимую утрату. В ночь с 10 на 11 июля после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Вячеслав Егорович Иванов – человек, чье имя стало символом мужества и преданности делу защиты лесов. Ветеран Авиалесоохраны, кавалер ордена Дружбы народов, почетный житель Сунтарского улуса, он посвятил борьбе с огненной стихией долгие десятилетия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Вячеслав Егорович начал свой путь в лесной охране старшим инструктором парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС), и за годы работы стал настоящим профессионалом, представителем той легендарной когорты людей, которые не понаслышке знают, что такое риск и ежедневный подвиг.

Его заслуги отмечены не только высокой государственной наградой, но и знаком отличия «Гражданская доблесть», который ему вручил глава Якутии Айсен Николаев. Даже после выхода на заслуженный отдых он оставался в строю и хранил живую связь с коллективом.

Руководитель Авиалесоохраны Якутии Владимир Леонов отметил, что до последних месяцев Вячеслав Егорович находил силы и время для общения с молодым поколением лесных огнеборцев. Весной этого года он приезжал на полигон поддержать Сунтарских ПДПС на тренировках перед началом пожароопасного сезона. Коллеги навсегда запомнят его как человека невероятной стойкости, трудолюбия и огромного жизненного опыта.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru