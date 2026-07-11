Грозы, ливни и сильный ветер ожидаются в районах Якутии Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие сутки в ряде районов Якутии ожидаются кратковременные дожди, ливни, грозы и усиление ветра. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По прогнозу синоптиков, на юге и юго-востоке республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы. На северо-востоке и Колыме ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер будет умеренным, однако при грозах и на побережье его порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, на юго-востоке — до +21, при прояснениях и на севере, северо-востоке — +3…+8, на северо-западе и побережье — от -1 до +4 градусов.

Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, на юго-востоке — до +30. На северо-западе ожидается +15…+20 градусов, на Колыме и севере — +11…+16 градусов.

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