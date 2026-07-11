В Якутии продолжаются поиски пропавших на реке Алдан и конебазе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии продолжаются поисково-спасательные работы на реке Алдан, где 9 июля перевернулась моторная лодка «Обь», а также поиски пропавшего мужчины в Хангаласском районе. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Напомним, 9 июля в 25 километрах выше села Угоян на реке Алдан пятеро мужчин оказались в воде после того, как у лодки заглох двигатель и она начала тонуть. На берег самостоятельно смог выбраться только один человек. Днем 10 июля были обнаружены тела двух погибших.

В поисках оставшихся мужчин задействованы четыре водолаза Службы спасения Якутии. Ночью работы пришлось приостановить из-за дождя. Утром 11 июля, с 08:15, спасатели возобновили обследование акватории ниже по течению от места происшествия.

Параллельно продолжаются поиски мужчины 1974 года рождения в Хангаласском районе. Он приехал из Якутска на конебазу «Дьосогой» 1 июля, а утром 5 июля коллеги обнаружили его исчезновение.

Накануне к месту поисков выехала группа спасателей с кинологом. Специалисты уже прибыли на первую базу Алас-Аба и приступили к обследованию местности.

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