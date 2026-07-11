В Якутске перекроют участок улицы Победы из-за капремонта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 11 июля в Якутске временно ограничат движение транспорта по улице Победы на участке от улицы Пролетарской до улицы Якутской. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом участка улично-дорожной сети, который проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования дорожных знаков на участке проведения работ.

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