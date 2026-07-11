ГУП «ЖКХ РС(Я)» усилило контроль за расходом топлива. Фото: Официальный Телеграм-канал генерального директора ГУП «ЖКХ РС(Я)», народного депутата РС(Я) Виталия Семеновича Чикачева

В ГУП «ЖКХ РС(Я)» прошло заседание оперативного штаба с участием директоров производственных филиалов, дочерних обществ и руководителей подразделений. Главной темой стало обеспечение предприятия горюче-смазочными материалами. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил генеральный директор предприятия и народный депутат Якутии Виталий Чикачев, ситуация с поставками топлива находится на постоянном контроле федеральных и региональных властей. Предприятие усиливает взаимодействие с поставщиками и профильными органами республики для сохранения стабильной работы.

В компании введен режим строгого контроля расхода нефтепродуктов. Также оптимизируется внутренняя логистика, усиливается контроль за эксплуатацией техники, пересматриваются маршруты и исключаются непроизводительные расходы.

Несмотря на ситуацию с обеспечением ГСМ, ГУП «ЖКХ РС(Я)» продолжает выполнять производственные задачи в штатном режиме. Подготовка к отопительному сезону, ремонтная кампания, прохождение навигации, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, подвоз воды и работа аварийно-диспетчерских служб продолжаются в полном объеме.

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