Арендатор квартиры в Якутске сдал телевизор хозяйки в ломбард Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли присвоение телевизора из арендованной квартиры. В преступлении подозревается ранее судимый 36-летний уроженец Чурапчинского района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже телевизора из принадлежащей ей квартиры.

Оперативники установили, что подозреваемый снимал жилье в течение месяца. Испытывая финансовые трудности, он решил продать находившийся в квартире телевизор, принадлежащий хозяйке.

Мужчина сдал технику в ломбард, выручив около 8 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил на покупку алкоголя.

Похищенный телевизор изъят. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

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