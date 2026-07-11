В Якутске пьяный 19-летний водитель врезался в столб на Покровском тракте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром субботы, 11 июля, на Покровском тракте в Якутске произошла серьезная авария. Около 6 часов утра в дежурную часть Госавтоинспекции поступил тревожный звонок: на 5-м километре трассы автомобиль врезался в опору освещения. Когда полицейские и скорая прибыли на место, картина оказалась удручающей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек, который, как выяснилось позже, не только не имел водительского удостоверения, но и сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался со стороны Якутска в сторону Покровского тракта, но на 7-м километре не справился с управлением – машину занесло, и она влетела прямо в столб уличного освещения. Удар был такой силы, что автомобиль серьезно деформировало.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили как сам водитель, так и его пассажиры. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего водителя в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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