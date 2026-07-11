В Ленском районе Якутии отменили особый противопожарный режим Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленском районе Якутии с 10 июля на территории муниципалитета отменен особый противопожарный режим, который был введен из-за угрозы лесных пожаров. Причиной послужило сразу несколько факторов: стабилизация обстановки с огнем в лесах, снижение класса пожарной опасности до первого (самого низкого) уровня, а также выпадение долгожданных осадков, которые увлажнили почву и снизили риск возгораний. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Решение об отмене режима было принято на заседании оперативного штаба по борьбе с лесными пожарами и закреплено распоряжением главы района. Теперь сняты все запреты, действовавшие в период повышенной опасности – например, ограничения на посещение лесов и разведение костров. Однако власти призывают жителей и гостей района не расслабляться. Даже при низком классе пожарной опасности нельзя забывать об осторожности: брошенный окурок или непотушенный уголек могут привести к серьезному пожару. В администрации напоминают, что виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Для тех, кто заметит дым или запах гари, работают круглосуточные телефоны экстренных служб: 8(41137) 23-112, 22-112, 30-750, а также мобильные номера 89294601112 и 89143073188.

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