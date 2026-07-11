В Якутске на время полумарафона перекроют центральные улицы города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии готовятся к масштабному спортивному событию – «Drivee Якутский полумарафон 2026», которое традиционно собирает сотни любителей бега. Однако для автомобилистов это означает серьезные неудобства: городские власти ввели временное ограничение движения на нескольких ключевых магистралях. Перекрытия будут действовать с вечера 18 июля до глубокой ночи 19-го, поэтому водителям стоит заранее продумать объездные пути. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничения затронут три крупных участка. Во-первых, полностью закроют улицу Лермонтова – на всем протяжении от пересечения с улицей Кирова и до выезда на Вилюйский тракт. Во-вторых, сам Вилюйский тракт будет перекрыт от Лермонтова до кольцевой развязки с Окружным шоссе. И в-третьих, часть Окружного шоссе – от этой же кольцевой развязки до дома № 51 по Окружному шоссе.

В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и просят автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации. Водителей настоятельно просят заранее планировать маршрут, учитывать временные перекрытия и строго соблюдать требования дорожных знаков.

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