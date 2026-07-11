Обманувший жителя Якутии лжеброкер из Дагестана получил 6 лет колонии Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Якутии вынесен приговор 26-летнему жителю Дагестана, который в составе организованной группы обманывал доверчивых граждан, предлагая им баснословные заработки на криптовалюте. Мужчина работал в мошенническом кол-центре с начала 2022 года. Звонил он тем, кто оставлял заявки на фишинговых сайтах, и представлялся профессиональным финансовым аналитиком. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Его схема была отточена до мелочей. Лжеброкер рассылал ссылки на поддельную онлайн-платформу, которая выглядела как настоящая биржа, и убеждал клиентов пройти обучение. Затем, манипулируя настройками программы, он показывал им мнимые успешные сделки – мол, вложил тысячу, получил десять. Когда жертва клевала на уловку, он уговаривал ее перевести на счет все новые суммы. В итоге от его действий пострадали пятеро жителей разных регионов, общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. Самым крупным эпизодом стало дело 49-летнего жителя Нерюнгри – мужчина взял кредит под залог квартиры и перевел мошенникам более пяти миллионов, после чего оказался на грани выселения.

Задержали преступника в аэропорту Красноярска, куда он прилетел из-за границы. На допросах он вел себя дерзко и строил из себя невиновного брокера:

«Я – брокер, он – инвестор, а между нами – рынок. Лично я от жителя Якутии никаких денег не получал. К тому же ваш заявитель был информирован обо всех рисках письменно».

Однако следователи СУ МВД по Якутии объединили пять уголовных дел из разных регионов, отследили все финансовые операции и доказали его прямую причастность к хищениям. Суд в Красноярске, где было совершено первое преступление, назначил наказание – 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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